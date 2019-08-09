Soru: Askere gidenler işsizlik maaşı almaya devam edebilir mi?

Şu anda işsizlik ödeneği alıyorum ve 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? Erdem TAŞÇI