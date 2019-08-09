Cevap:

Malulen emeklilik için sigortadan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklara bakılıyor. Doğuştan bir engel varsa ve vergi indirimi alıyorsanız engelli emekliliğinden faydalanırsınız. Bu oranla 15 yıl 3 bin 700 günle emekli olursunuz. Malulen emeklilik için ise 1800 gün yeterli. Eğer asgari ücretten çalışıyorsanız 3.700 günü de tamamlasanız maaşınız çok artmaz ama maaşınız yüksekse o zaman tamamlayın emekli aylığınız artar.

Maaşınız düşükse ve malulen emekli olabiliyorsanız hemen olup maaş almaya başlamak daha avantajlı görünüyor. Nereden baksanız 4 yıla yakın fazla maaş alacaksınız. Bu arada hatırlatalım malulen emekli olursanız çalışamazsınız ancak vergi indirimi ile emekli olursanız çalışabilirsiniz