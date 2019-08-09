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Soru: Malülen emekli olmak mı yoksa prim tamamlayarak mı emekli olmak daha avantajlıdır?

4 Kasım 2008 SGK başlangıç tarihim 2580 prim var. %85 kronik engelliyim vergi muafiyeti alıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı malulen mi emekli olmalıyım yoksa prim doldurarak mı emekli olmayı beklemeliyim? Prim doldurarak emekli olursam daha mı fazla maaş alırım? Zeynel Derman

Cevap:

Malulen emeklilik için sigortadan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklara bakılıyor. Doğuştan bir engel varsa ve vergi indirimi alıyorsanız engelli emekliliğinden faydalanırsınız. Bu oranla 15 yıl 3 bin 700 günle emekli olursunuz. Malulen emeklilik için ise 1800 gün yeterli. Eğer asgari ücretten çalışıyorsanız 3.700 günü de tamamlasanız maaşınız çok artmaz ama maaşınız yüksekse o zaman tamamlayın emekli aylığınız artar.

Maaşınız düşükse ve malulen emekli olabiliyorsanız hemen olup maaş almaya başlamak daha avantajlı görünüyor. Nereden baksanız 4 yıla yakın fazla maaş alacaksınız. Bu arada hatırlatalım malulen emekli olursanız çalışamazsınız ancak vergi indirimi ile emekli olursanız çalışabilirsiniz
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