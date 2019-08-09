4 Kasım 2008 SGK başlangıç tarihim 2580 prim var. %85 kronik engelliyim vergi muafiyeti alıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı malulen mi emekli olmalıyım yoksa prim doldurarak mı emekli olmayı beklemeliyim? Prim doldurarak emekli olursam daha mı fazla maaş alırım? Zeynel Derman
Malulen emeklilik için sigortadan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklara bakılıyor. Doğuştan bir engel varsa ve vergi indirimi alıyorsanız engelli emekliliğinden faydalanırsınız. Bu oranla 15 yıl 3 bin 700 günle emekli olursunuz. Malulen emeklilik için ise 1800 gün yeterli. Eğer asgari ücretten çalışıyorsanız 3.700 günü de tamamlasanız maaşınız çok artmaz ama maaşınız yüksekse o zaman tamamlayın emekli aylığınız artar.
Maaşınız düşükse ve malulen emekli olabiliyorsanız hemen olup maaş almaya başlamak daha avantajlı görünüyor. Nereden baksanız 4 yıla yakın fazla maaş alacaksınız. Bu arada hatırlatalım malulen emekli olursanız çalışamazsınız ancak vergi indirimi ile emekli olursanız çalışabilirsiniz