Soru: 3600 günden nasıl faydalanılır? Şartlar nelerdir? Tazminat alma şartları nelerdir?

17 yaşındayken 1997 yılı SGK girişim yapıldı. 1 ay kadar çalıştım (e-devlet'ten aldığım dökümden gözükmüyor) daha sonra üniversite okudum. 2006 yılında uzun vadeli iş hayatına başladım. Şu anda 4100 gün çalışmışlığım var. 3600 günden faydalanabilir miyim? Tazminat almam için ne gerekli? Emre poyraz