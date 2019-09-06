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Soru: 3600 günden nasıl faydalanılır? Şartlar nelerdir? Tazminat alma şartları nelerdir?

17 yaşındayken 1997 yılı SGK girişim yapıldı. 1 ay kadar çalıştım (e-devlet'ten aldığım dökümden gözükmüyor) daha sonra üniversite okudum. 2006 yılında uzun vadeli iş hayatına başladım. Şu anda 4100 gün çalışmışlığım var. 3600 günden faydalanabilir miyim? Tazminat almam için ne gerekli? Emre poyraz

Cevap:

17 yaşında yapılan sigorta, staj sigortasıyla bir geçerliliği olmuyor. Gerçekten fiilen çalışmış ve emeklilik için gerekli uzun vadeli sigorta kollarından priminiz ödendiyse 3600 günden tazminat alma hakkınız olur. Onun dışında tazminat alamazsınız.
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