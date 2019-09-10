Cevap:

Bir çalışan aynı firmanın değişik şubelerinde görevlendirilmiş ise tüm hakları korunarak yer değiştirmiş olur. Yine aynı gruba bağlı farklı şirketler arasında geçişte de sözleşme devri tam haklar ile yapılabilir. Ancak farklı şirketler olursa burada ilk şirketten ayrıldıktan sonra diğer şirkete yeni giriş yapılmıştır böylece kıdem yeniden başlar. Burada iki farklı işveren ve iki farklı şirket olduğu için kıdem yeniden başlatılmıştır. Yine de ikinci şirket ile yapılan sözleşmede eğer tüm hakları alacak ve borçlarıyla devir söz konusu ise kıdem tazminatı ilk şirketle birleştirilir. Bazı Yargıtay kararlarında organik bağı olan şirketlerde bu tür kararlar verilmiştir.

Kıdem tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıldan 5 yıla düşürüldüğünden 2014 yılındaki çıkış tarihinize göre 5 yıl Mart 2019'da dolmuş görünüyor. Sözleşme ve diğer organik bağ iddialarının detaylarına göre bir hukukçudan destek alıp arabulucuya başvurmanızı tavsiye ederiz.