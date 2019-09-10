Merhaba, Ben haziran 2012 yılında firmada işe başladım ama sigortam kasım 2012 de başlatılmış . Bu firmada mart 2014'e kadar çalıştım daha sonra firma sahibi firmayı büyüterek eşinin adına açtığı firmada çalışmaya devam ettim.ama ilk firmadaki tazminatım yeni firmada devam ettiği söylendi .ikinci firma ilk firmanın eşinin üzerine. Kasım 2018 de ikinci firmadan çıkarıldım tazminatımı henüz almadım ama tazminat olarak ikinci firmada çakıştığım süre yatırılacağı söylendi.yani 4 yıl 7 aylık. İlk firmadaki tazminatımı alma şansım var mıdır? Firma değişikliği 5 yıl dan fazla olduğu için sıkıntı olur mu?
Bir çalışan aynı firmanın değişik şubelerinde görevlendirilmiş ise tüm hakları korunarak yer değiştirmiş olur. Yine aynı gruba bağlı farklı şirketler arasında geçişte de sözleşme devri tam haklar ile yapılabilir. Ancak farklı şirketler olursa burada ilk şirketten ayrıldıktan sonra diğer şirkete yeni giriş yapılmıştır böylece kıdem yeniden başlar. Burada iki farklı işveren ve iki farklı şirket olduğu için kıdem yeniden başlatılmıştır. Yine de ikinci şirket ile yapılan sözleşmede eğer tüm hakları alacak ve borçlarıyla devir söz konusu ise kıdem tazminatı ilk şirketle birleştirilir. Bazı Yargıtay kararlarında organik bağı olan şirketlerde bu tür kararlar verilmiştir.
Kıdem tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıldan 5 yıla düşürüldüğünden 2014 yılındaki çıkış tarihinize göre 5 yıl Mart 2019'da dolmuş görünüyor. Sözleşme ve diğer organik bağ iddialarının detaylarına göre bir hukukçudan destek alıp arabulucuya başvurmanızı tavsiye ederiz.