1972 doğumluyum. 2005 yılında baktığımda 1992-1994 yılları arasında 520 günlük sigorta primim bulunmaktaydı, lakin şu an baktığımda herhangi bir prim gözükmüyor. Bununla ilgili olarak hangi mecraya başvurmalıyım? Şu anda da 2011 Şubat ayından beri prim ödüyorum, emekli olabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Fatma ÖZTÜRK
1992 yılında eğer fiilen bir iş yerinde çalıştığınız ve primleriniz yatırıldıysa bunlar kaybolmaz en yakın SGK'ya giderek durumu düzelttirebilirsiniz. Eğer o günleriniz tescil edilirse 48 yaş ve 5525 günle emekli olursunuz. Ancak o günlerde fiilen çalışma yok yada prim ödenmemişse bu kez 2011 girişinize göre 58 laş ve 7200 günle emekli olursunuz. Fiilen çalıştınız sigortanız yapıldı ama prim ödenmediyse hizmet tespit başvurusu yapın.