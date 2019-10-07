Cevap:

1992 yılında eğer fiilen bir iş yerinde çalıştığınız ve primleriniz yatırıldıysa bunlar kaybolmaz en yakın SGK'ya giderek durumu düzelttirebilirsiniz. Eğer o günleriniz tescil edilirse 48 yaş ve 5525 günle emekli olursunuz. Ancak o günlerde fiilen çalışma yok yada prim ödenmemişse bu kez 2011 girişinize göre 58 laş ve 7200 günle emekli olursunuz. Fiilen çalıştınız sigortanız yapıldı ama prim ödenmediyse hizmet tespit başvurusu yapın.