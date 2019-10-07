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Soru: Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır? Şartları nelerdir?

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi için prim gün sayısı aranıyor mu? Yusuf KOLSUZ

Cevap:

Sigortalının hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün, sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün, primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Sigortalının iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına tutulması durumunda prim ödeme gün sayısı şartı aranmamaktadır. Sigortalı işe başladığı gün iş kazası geçirmesi halinde, kanunda tanımlanan yardımlardan faydalanabilecektir
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