Cevap:

Bu sorunun cevabı biraz sizde. Eğer bir iş yerinde çalışıyor ve yüksek maaş alıyorsanız erken emekli olup daha düşük maaş almak durumunda kalırsınız.

Yok, yüksek maaş almıyor ya da çalışmıyorsanız Kasım ayında başvurup Aralık'tan itibaren maaş almak daha doğru geliyor. Eğer Kasım'da başvurursanız aralık dahil 2020 ile birlikte 13 maaş alırsınız ocakta başvurursanız Şubat'tan itibaren sadece 11 maaş alırsınız ev 2 maaş kaybınız olur.

Kasım'da başvurursanız 2018 yılının enflasyonu dikkate alınır ki yüksek çıkışlı ocakta başvurursanız 2019 yılının enflasyonu dikkate alınır daha düşük çıkacak. Eğer çalışıyorsanız ocakta zam yapılıyorsa tazminatınız yüksek olur. Bütün bunları değerlendirip karar verirsiniz.