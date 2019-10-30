1997 senesi Bulgaristan'dan geldik. 2001 sigorta başlangıcım. 5614 prim günüm var. İş yerim iflas etti. Şu an işsizim ve 56 yaşındayım. İş bulmam bu koşullarda çok zor. Bulgaristan'da çalıştığım seneleri primime aktarıp emekli olabilir miyim? Teşekkürler. Bahtışen Eren
Emeklilik şartlarınız 7 bin gün ve 58 yaş. Erkek ise 60 yaş. Dolayısıyla zaten şu an priminiz tamam olsa bile yaş şartı henüz tamam değil. Bulgaristan'daki çalışmalarınızı borçlanabilmeniz için o dönemde Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa borçlanıp tamamlayabilirsiniz.