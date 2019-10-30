Cevap:

Emeklilik şartlarınız 7 bin gün ve 58 yaş. Erkek ise 60 yaş. Dolayısıyla zaten şu an priminiz tamam olsa bile yaş şartı henüz tamam değil. Bulgaristan'daki çalışmalarınızı borçlanabilmeniz için o dönemde Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa borçlanıp tamamlayabilirsiniz.