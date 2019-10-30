Cevap:

Kıdem tazminatı almanın sebeplerinden birisi de yaptığınız sözleşme şartlarında esaslı değişiklik olması halidir.

İş yeri belediye sınırları dışına taşınmalıdır: iş yerinin nakledilmesi veya taşınması da sözleşmenin esaslı unsurlarından birisidir. fakat, bu taşınma aynı belediye sınırları içinde olmuşsa işçi yeni iş yerine gitmek zorundadır. Taşınma büyükşehirlerde, büyükşehir belediye sınırlarını, normal yerlerde belediye sınırları aşmış ise işçi yeni adrese gitmek zorunda değildir ve gitmezse işveren kendisine kıdem tazminatını nakden ve defaten ödemek zorundadır.

Ayrıca hizmet akdinde aksi yazmamalıdır. Aksi yazıyorsa, yani; "Türkiye'nin her hangi bir yerinde görevlendirilir." deniyorsa buna uymak zorunluluğu bulunuyor.