Cevap:

Emekli olmak için iş yerinden çıkışınızın verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla siz 2012 yılında ayrıldığınızda tazminat izin, mesai gibi haklarınızı almış olmanız gerekir. Eğer almadıysanız ve bunlarla ilgili dava açılmadıysa 5 yıllık zaman aşımını da kaçırmışsınız demektir. 2012 yılında yeniden başladığınızda tüm haklarınız sıfırlanmış oluyor. Dolayısıyla 6 yıllık tazminat ve yıllık izin parası gibi haklarınız olabilir.

Emekli olduktan sonra hiçbir hakkınız ödenmedi ve aynı haklarla devam kararı aldıysanız ve anlaşma böyle ise bu kez tüm haklarınız saklıdır. Ödenmiyorsa arabulucuya gidebilirsiniz.