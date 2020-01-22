Cevap:

Cevap: Türkiye'de çalışma hayatını düzenleyen yasalar var bu yasalara göre de kayıtsız yani sigortasız işçi çalıştırmak suç. işvereniniz eğer sizi sigortasız çalıştırırsa suç işlemiş olur. Bunun da müeyyidesi var. Sizi kayıtsız çalıştırarak hem sizin geleceğinizden yani emekli maaşınızdan çalışır hem de devletten vergi ve prim kaçırıyor. Böyle bir şey yok.