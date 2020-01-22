Adım Gökbey. 1998 yılında çalışmaya başladım. 7600'den fazla çalışma günüm var. 21 yıldan uzun süredir sigortalıyım. 57 yaşında emekli maaşı bağlanmasına hak kazanacağım. Benim sorum şu: Çalıştığım iş yerindeki patronum bundan sonra SGK primi ödenmesine gerek olmadığını, aylık 80 TL civarında GSS ödenmesinin yeterli olduğunu söyledi. Yani 25 yıllık sigortalılık süresinin dolmasına gerek yokmuş, yaşı bekliyormuşum. Bu bilgi, ne derece doğrudur?
Cevap: Türkiye'de çalışma hayatını düzenleyen yasalar var bu yasalara göre de kayıtsız yani sigortasız işçi çalıştırmak suç. işvereniniz eğer sizi sigortasız çalıştırırsa suç işlemiş olur. Bunun da müeyyidesi var. Sizi kayıtsız çalıştırarak hem sizin geleceğinizden yani emekli maaşınızdan çalışır hem de devletten vergi ve prim kaçırıyor. Böyle bir şey yok.