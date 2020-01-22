Cevap:

Belli süreli sözleşmeleri "esaslı bir neden olmadıkça" üst üste birden fazla (zincirleme) yapılamıyor. Yapılırsa belirsiz süreli iş sözleşmesi haline geliyor. Ayrıca iş kanunu tazminatta belli süreliler alamaz diye bir hüküm koymuyor. Yargıtay kararlarında da tazminat alabileceğiniz hükümleri bulunuyor.

Sözleşme bitmeden yapılan haksız fesihlerde de tazminat hakkı bulunuyor.