Çok uluslu bir firmada belli süreli sözleşmelerle çalışıyorum. İlk sözleşmemiz 14 aylık oldu. Süre sonunda yenilendi ve 8 aylık yapıldı. Sözleşme yenilenmezse haklarımız ne olacak? İsmi saklı
Belli süreli sözleşmeleri "esaslı bir neden olmadıkça" üst üste birden fazla (zincirleme) yapılamıyor. Yapılırsa belirsiz süreli iş sözleşmesi haline geliyor. Ayrıca iş kanunu tazminatta belli süreliler alamaz diye bir hüküm koymuyor. Yargıtay kararlarında da tazminat alabileceğiniz hükümleri bulunuyor.
Sözleşme bitmeden yapılan haksız fesihlerde de tazminat hakkı bulunuyor.