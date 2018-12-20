Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları belli oldu! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşların yapılacak zam miktarı belli oluyor! 13 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaş Ocak ayında yapılacak maaş artışı ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Öyle ki yeni yıl zammına sayılı günler kala yapılacak artış merak konusu olmaya devam ediyor. 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon rakamları yeni yıl da yapılacak zam miktarına belirleyici etken olacak. İlk 5 aylık rakamlar açıklandı ve bunun üstüne ekonomistlerde tahminlerde bulunarak maaşlara yapılacak zam ile ilgili detaylar belirlemeye başladılar. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında belirleyici etken, enflasyon rakamları olacakken zam miktarı ile ilgili detaylar ise netleşmeye başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayı ve aldıkları iki bayram ikramiyesi ile yüzleri gülen bireyler, gözlerini Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevirdiler. Emekli zammı 2019! İşte Ocak ayında yapılacak zam miktarı ve detaylar...