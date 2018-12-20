Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları belli oluyor! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına beklenen son dakika haberi gelmeye başladı. Türkiye'de 12.3 milyon vatandaş gözünü Ocak ayında yapılacak zam miktarına çevirdi. Bu sene zamların beklenen seviyenin üstüne çıkması beklenirken konuyla ilgili heyecanlı arayış sürüyor. Yeni yılda yapılacak maaş artışında en önemli etken enflasyon rakamları olacak. 2018 yılının ikinci yarısı baz alınarak hesaplanacak enflasyon oranları neticesinde emekliler de yüzdelik zam dilimine kavuşacaklar. Bu sebepten dolayı rakamlar merak içinde bekleniyor. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıkarken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinden 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ne ilişkin yüzde 11.09 tahmini geldi. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli zamları ne kadar olacak? İşte en çok merak edilen o soruların yanıtları...

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM OLACAK?

Yine son günlerin en çok aratılan konuları arasında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı geliyor. Birçok birey yeni yılda yapılacak zam oranını merak içinde araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için bütün detayları derledik...