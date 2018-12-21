Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi istihdam edecek

Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi istihdam edeceğini duyurduğu ilanda yer alan başvuru detayları şu şekilde;

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO İLANI



- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) alınacaktır.



- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.



- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.



İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eleman Sayısı: 27

İlgili Yönetmelik: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 21.12.2018

Başvuru Süresi: Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

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