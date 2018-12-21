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Son dakika: Erken emeklilikte yeni düzenleme! Erken şartları nelerdir? Kimler için geçerli olacak?

Son dakika haberi... Erken adına yeni düzenleme geliyor. Peki yeni düzenlemede erken emeklilik için ne gibi şartlar var? Kimler yararlanabilecek? Yeni düzenleme kimleri kapsayacak? Asgari ücretin gündemde bu dönemde erken emeklilik meselesi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu konuyla ilgili merak edilenleri Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem tek tek açıkladı. Faruk Erdem, "Askerlik yapan sigortalılar iki yılı bulan erken emeklilik imkanına kavuşuyor. Er ve erbaşlar için farklı uygulama varken yedek subaylar memur statüsünde değerlendirilip işe başlangıç tarihleri öne çekiliyor." dedi.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM EMEKLİ Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:28
Son dakika: Erken emeklilikte yeni düzenleme! Erken emeklilik şartları nelerdir? Kimler için geçerli olacak?

ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI

Erken adına önemli avantajlar geliyor. Peki erken emeklilik avantajı hangi şartlar altında geçerli olacak? Kimler yararlanacak? Kadın ve erkek vatandaşların erken emeklilik için ne gibi hakları ve avantajları var? Asgari ücretin gündemde bu dönemde erken emeklilik meselesi de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Emeklilik hesaplamaları yapılırken hem kadın hem de erkek sigortalılar için bazı avantajlar bulunuyor. Kadınlar doğumları sayesinde 6 yıllık prim kazanırken erkekler de askerlik sürelerini kullanarak 2 yıla kadar erken emeklilik imkanına kavuşuyor. Askerlik ile erken emeklilik sisteminde er ve erbaşlar farklı değerlendirilirken yedek subaylar için memurluk sistemi devreye giriyor. Askerlik süresini borçlananlar işe giriş tarihlerini borçlandıkları gün kadar geriye çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor.

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Son dakika: Erken emeklilikte yeni düzenleme! Erken emeklilik şartları nelerdir? Kimler için geçerli olacak?
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