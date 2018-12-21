Son dakika: Erken emeklilikte yeni düzenleme! Erken emeklilik şartları nelerdir? Kimler için geçerli olacak?

ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI

Erken emeklilik adına önemli avantajlar geliyor. Peki erken emeklilik avantajı hangi şartlar altında geçerli olacak? Kimler yararlanacak? Kadın ve erkek vatandaşların erken emeklilik için ne gibi hakları ve avantajları var? Asgari ücretin gündemde bu dönemde erken emeklilik meselesi de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Emeklilik hesaplamaları yapılırken hem kadın hem de erkek sigortalılar için bazı avantajlar bulunuyor. Kadınlar doğumları sayesinde 6 yıllık prim kazanırken erkekler de askerlik sürelerini kullanarak 2 yıla kadar erken emeklilik imkanına kavuşuyor. Askerlik ile erken emeklilik sisteminde er ve erbaşlar farklı değerlendirilirken yedek subaylar için memurluk sistemi devreye giriyor. Askerlik süresini borçlananlar işe giriş tarihlerini borçlandıkları gün kadar geriye çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor.

