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Memur zammı enflasyonu geçti

Aralık ayı rakamları açıklandıktan sonra , memur ve emekli maaşları da belli oldu. Asgari ücret net 2.020 TL olurken, en düşük emekli maaşı da bin TL'nin altında olmayacak şekilde zamlandı.

Giriş Tarihi: 10.1.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 09:24
Memur zammı enflasyonu geçti

Memurlara bu yıl Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı yapılırken yüzde 6.73 oranında da enflasyon farkı verildi. Son 16 yıllık döneme bakıldığında memur zamlarının enflasyonun üzerinde arttığı görülüyor. 2002-2019 tarihleri arasında nominal olarak yüzde 783 oranında artan memur maaşları reel olarak yüzde 97 oranında yükseldi. 2002 Aralık ayında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2019'da 3 bin 461 lira oldu. Aynı dönemde emekli memur maaşı ise 377 liradan 2.379 liraya yükseldi…

İşte 16 yıllık zam tablosu….

Hangi memur ne zaman emekli olacak? Okuyun hesabınızı kendiniz yapın

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Memur zammı enflasyonu geçti
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