Memur zammı enflasyonu geçti

Memurlara bu yıl Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı yapılırken yüzde 6.73 oranında da enflasyon farkı verildi. Son 16 yıllık döneme bakıldığında memur zamlarının enflasyonun üzerinde arttığı görülüyor. 2002-2019 tarihleri arasında nominal olarak yüzde 783 oranında artan memur maaşları reel olarak yüzde 97 oranında yükseldi. 2002 Aralık ayında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2019'da 3 bin 461 lira oldu. Aynı dönemde emekli memur maaşı ise 377 liradan 2.379 liraya yükseldi…

İşte 16 yıllık zam tablosu….