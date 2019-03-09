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10 yıl çalışana emeklilik ve ! Şartlar neler? Kimler başvurabilir?

Emeklilik bekleyenler veya çalışanlar dikkat! Çalışanlar 10 yıllık prim günlerini doldurduklarında hem emeklilik hem de kıdem tazminatlarını alma hakkına kavuşuyor. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor… Sabah gazetesi yazarı 10 yıl çalışanın haklarını yazdı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM EMEKLİ Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 15:33
10 yıl çalışana emeklilik ve tazminat! Şartlar neler? Kimler başvurabilir?

Sosyal güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3.600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3.600 gün primi tamamladıysanız, ya da tamamlama imkanınız varsa burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.

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10 yıl çalışana emeklilik ve tazminat! Şartlar neler? Kimler başvurabilir?
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