Emekliye yeni maaş! Enflasyon zammı emekli maaşını ne kadar etkileyecek?

Emeklilerin gözü kulağı Temmuz zammında. Kısa süre önce Ramazan Bayramı ikramiyesini alan emekliler, şimdi de merakla Temmuz zammını bekliyor. Zam oranı henüz belli değil ancak ipuçları var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 4.99 çıktı. Buna Haziran ayı enflasyonu eklenecek, kesin oran ortaya çıkacak.

Emekliye yeni maaş zammı!

HANGİ EMEKLİ NE KADAR ALACAK?

Merkez Bankası'nın son yaptığı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.94 olacak.

Takvim'in bir haberine göre, hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de ekonomistlerin tahminine göre yeni maaşlar hesaplandı. Örneğin; net maaşı 2 bin lira olan emeklinin geliri yüzde 4.99'luk artışa göre 2 bin 99 lira 80 kuruşa, yüzde 5.94 zamma göre 2 bin 118 lira 80 kuruşa çıkacak. 3 bin lira olan maaş ise yüzde 4.99 artışla 3 bin 149 lira 70 kuruşa, yüzde 5.94 zamla 3 bin 178 lira 20 kuruşa ulaşacak. Kesin oran 3 Temmuz'da öğrenilecek.