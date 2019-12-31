Haberler Memurlar Haberleri EMEKLİ Haberleri BOTAŞ personel alımı 2019! İŞKUR ile BOTAŞ işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

BOTAŞ personel alımı 2019! İŞKUR ile BOTAŞ işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, 154 kişilik personel alım ilanı yayınladı. BOTAŞ personel alımı 2019 başvuru şartları belli oldu. İŞKUR ile BOTAŞ işçi ve personel 2019 alımı başvuruları başladı. Kadro dağılımı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:14