BOTAŞ personel alımı 2019! İŞKUR ile BOTAŞ işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

BOTAŞ personel ve işçi alımı 2019 başvurları başladı. BOTAŞ tarafından yayınlanan ilanın detayları belli oldu. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlanlar, 31.12.2019-04.01.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.
Eleman Sayısı: 154
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 31.12.2019
Başvuru Süresi: 31.12.2019-04.01.2020 Tarihleri Arasında
Son başvuru Tarihi: 04.01.2020
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