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BOTAŞ personel alımı 2019! İŞKUR ile BOTAŞ işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, 154 kişilik personel alım ilanı yayınladı. BOTAŞ personel alımı 2019 başvuru şartları belli oldu. İŞKUR ile BOTAŞ işçi ve personel 2019 alımı başvuruları başladı. Kadro dağılımı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:14
BOTAŞ personel alımı 2019! İŞKUR ile BOTAŞ işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

BOTAŞ personel ve işçi alımı 2019 başvurları başladı. BOTAŞ tarafından yayınlanan ilanın detayları belli oldu. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlanlar, 31.12.2019-04.01.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.

Eleman Sayısı: 154

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 31.12.2019

Başvuru Süresi: 31.12.2019-04.01.2020 Tarihleri Arasında

Son başvuru Tarihi: 04.01.2020

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