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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte "zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşların gündeminde yerini alıyordu. Yeni yılda ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktığı biliniyordu. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerine 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.49 oranında artış yapılacağı da duyurulmuş oldu. Ücretler kişilerin tahsis numaralarına göre belirlenen günlerde yatırılmaya devam ediyor. Peki, 2020 zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak? , hangi tarihte yatacak? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.1.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 11:28
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Yeni yılda maaşlarını alacak olan emeklilerin ve memurların gündeminde yer alan 2020 sorusu araştırılmaya devam ediyor. Aralık ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerine 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.49 oranında artış yapılacağı bilgisi verilmişti. Kişilerin artış yaşayan bu ücretlerini alacakları tarih bilindiği üzere tahsis numaralarına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 artmış oldu. Peki, 2020 zamlı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği o tarihler ve alınacak olan ücret…

2020 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR?

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyor. Maaş günü cumartesi gününe denk gelen kişilere cuma, pazar gününe denk gelen kişilere ise ödemeler pazartesi günü yapılıyor.

2020 zamlı maaşlar ile ilgili detaylı bilgi için haberimizin devamını ziyaret ediniz...

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