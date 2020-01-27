Emekli promosyonuna %1.5 formül! 2020 emekli maaşları ne kadar? Promosyon gelirleri ne kadar?
Milyonlarca emekli bu ay zamlı maaşlarına kavuştu. Emekliler ek gelir olarak banka promosyonlarından da yararlanıyor. Emekli aylığını bankadan alan emekliler belli bir ücret üzerinden promosyon ücreti hak kazanıyor. Emekliler önümüzdeki aydan itibaren ikinci banka promosyonlarını alacak. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED), emeklilerin son 3 yıllık maaş toplamının yüzde 1.5'i ödenmesini talep etti. İşte merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.1.2020 09:53Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 09:59ABONE OL
Milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşlarını aldıktan sonra ek gelir olarak banka promosyonlarını da aldı. Emekli maaşına yapılan zam sonrası gözler bankaların vereceği promosyonlara çevrildi.