Son dakika haberi: Emekliye 405 tl! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir...

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.