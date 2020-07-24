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Emekliye ek ! İlave ödeme değişti! Emekli maaşlarında ne kadar artış oldu

Temmuz ayında emekliler, zamlı maaş ve kurban bayramı ikramiyesini alacak. Maaşlar yüzde 5.75 oranında arttı. Diğer yandan emekli olan doktorların ilave ödemelerine de yapıldı. 2 bin 625 TL'ye çıktı. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak?

Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:33 Son Güncelleme: 24.7.2020 10:44 ABONE OL
Emekliye ek zam! İlave ödeme değişti! Emekli maaşlarında ne kadar artış oldu

Temmuz ayı emekli vatandaşlar için kazanç ayı oldu. İlk hem ikramiye hem de maaşlar aynı zamanda ödenmeye başlandı. Emekli maaşlarına enflasyon farkı nedeniyle yüzde 5.75 oranında yapılmıştı. Diğer yandan emekli doktorların ilave ödemelerinde artış yaşandı.

Emekliye ek zam! İlave ödeme değişti! Emekli maaşlarında ne kadar artış oldu

EMEKLİ DOKTORLAR AYRI BİR ZAM ALDI

Takvim'in haberine göre; emekli doktorlar ayrıca bir daha aldı. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay verilen ilave ödeme, memur maaş katsayısındaki artışla değişti.

Emekliye ek zam! İlave ödeme değişti! Emekli maaşlarında ne kadar artış oldu

DUL-YETİME DE ARTIŞ
Memur maaş katsayısındaki yüzde 5.75'lik artış ile birlikte ilave ödeme, uzman olmayanlarda bin 898 liradan 2 bin 7 liraya, uzmanlarda 2 bin 483 liradan 2 bin 625 liraya çıktı.

Emekliye ek zam! İlave ödeme değişti! Emekli maaşlarında ne kadar artış oldu

Dul ve yetimlerin ilave ödemesi de yükseldi. Vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine verilen ilave ödeme, bin 241 liradan bin 312 liraya, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna verilen ilave ödeme de 620 liradan 656 liraya yükseldi.

Emekliye ek zam! İlave ödeme değişti! Emekli maaşlarında ne kadar artış oldu

KİMLER YARARLANIYOR?

● İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama.

● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

● Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.

● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.

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Emekliye ek zam! İlave ödeme değişti! Emekli maaşlarında ne kadar artış oldu
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