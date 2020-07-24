Emekliye ek zam! İlave ödeme değişti! Emekli maaşlarında ne kadar artış oldu

Temmuz ayı emekli vatandaşlar için kazanç ayı oldu. İlk hem ikramiye hem de maaşlar aynı zamanda ödenmeye başlandı. Emekli maaşlarına enflasyon farkı nedeniyle yüzde 5.75 oranında zam yapılmıştı. Diğer yandan emekli doktorların ilave ödemelerinde artış yaşandı.