SON DAKİKA HABERİ: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

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SON DAKİKA HABERİ: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı oranı belli oldu

Emekli vatandaşlar yeni yılda ne kadar yapılacağını merakla bekliyor. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği oranı dün açıklanmıştı. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı enflasyona göre yapılacağından ne kadar olacağı da önemli. Yeni yıl zammı için yol yarılandı. 3 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar için zam oranı yüzde 2.44 oldu. Kesin oran için 3 veri kaldı. Peki tahminlere göre emekli maaşları ne kadar artacak? Tüketici fiyat endeksi () yani enflasyon oranı yıllık %11,75, aylık %0,97 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyordu. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 6.10.2020 08:56 Son Güncelleme: 6.10.2020 09:31 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

Milyonlarca emekli vatandaşı ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar yapılacağını merak ediyor. Dün Eylül ayı ve 3 aylık ortalaması belli oldu. Ocak zammı için 3 aylık veri kaldı. Peki tahmini olarak emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı öngörülüyor? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son tahminler...

SON DAKİKA HABER: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

İKİNCİ 6 AYLIK DÖNEME GÖRE ZAM ORANI NETLEŞECEK

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen , SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.

SON DAKİKA HABER: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 4'Ü AŞARSA FARK YANSIYACAK

Memurlar ve memur emeklileri ise hakem kurulu kararı kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, 6 aylık yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.

Yüzde 4'ü aşan kısım, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

SON DAKİKA HABER: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

TÜİK EYLÜL AYI VE 3 AYLIK ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi () Eylül'de yüzde 0.97 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

SON DAKİKA HABER: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.

Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.

SON DAKİKA HABER: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

EMEKLİ MAAŞINA ZAM ORANI İÇİN 2 TAHMİN VAR

oranları için ipuçları da var. Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahminine göre 6 aylık yüzde 4.49 olacak.
Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.

SON DAKİKA HABER: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketine göre ise oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 5.4, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 4.4 olabilecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu
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