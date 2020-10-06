SON DAKİKA HABERİ: Emekli zammına 3 adım kaldı! Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

Milyonlarca emekli vatandaşı ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Dün Eylül ayı ve 3 aylık enflasyon ortalaması belli oldu. Ocak zammı için 3 aylık veri kaldı. Peki tahmini olarak emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı öngörülüyor? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son tahminler...
6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 4'Ü AŞARSA FARK YANSIYACAK
Memurlar ve memur emeklileri ise hakem kurulu kararı kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.
Yüzde 4'ü aşan kısım, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.
Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.
Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketine göre ise zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 5.4, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 4.4 olabilecek.