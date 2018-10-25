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Son dakika: Emniyet personel alımı müjdesini verdi!

Son dakika haberi... Emniyetten personel alımı için müjde! Emniyet mensupları arasından 50'si kadın 500 komiser yardımcısı adayı alınacak. Başvuru şartları neler? İşte belirlenen başvuru tarihleri...

AA Emniyet Personeli Haberleri
Giriş Tarihi: 25.10.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 12:29
Son dakika: Emniyet personel alımı müjdesini verdi!

Polis Akademisi Başkanlığının nden yapılan duyuruya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2018 yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için emniyet mensubu adaylar arasından 50 kadın, 450 erkek olmak üzere 500 komiser yardımcısı alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Meslekte fiilen 2 yılı dolduran ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ

Ön başvurular, 26 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

Adaylar, sınav başvuru ücreti olarak 200 lirayı ilgili bankaya yatıracak. Adaylarda aranan diğer şartlara Akademi'nin "www.pa.edu.tr" resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

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Son dakika: Emniyet personel alımı müjdesini verdi!
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