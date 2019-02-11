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2019 alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

alımların için birçok vatandaş büyük bir merakla beklemede. Peki bekçi alımları ne zaman olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Bekçi alımlarında başvuru şartları neler olacak? Bekçi alımları nereden yapılacak? Bu gibi merak edilen sorulara ait tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.2.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:22
2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Çok sayıda vatandaş alımları ne zaman olacak diye merak ediyor. Bekçi alımları 2019'da ne zaman başlayacak? Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için aranılan şartlar nelerdir? Yaklaşık 10 bin bekçi ne zaman alınacak? İşte tüm detaylar...

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2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?
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