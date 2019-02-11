2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Çok sayıda vatandaş bekçi alımları ne zaman olacak diye merak ediyor. Bekçi alımları 2019'da ne zaman başlayacak? Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için aranılan şartlar nelerdir? Yaklaşık 10 bin bekçi ne zaman alınacak? İşte tüm detaylar...