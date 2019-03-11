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ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru tarihi ve şartları neler? 'den flaş 2019 alımı açıklaması!

ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. En az liseden veya edngi bir okuldan mezun olmuş olmak alımında eğitim şartını karşılıyor. Eğitim şartının yanında, 'nin 2019 bekçi alımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar diğer şartları da araştırıyor. Özellikle tarih ile ilgili sorular merak konusu olurken, "EGM 2019 bekçi alımı ne zaman?" sorusu da başvuru yapmak isteyenler için en önemli gündem maddelerinden biri. İşte 2019 Bekçi alımı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 11.3.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 09:08
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru tarihi ve şartları neler? EGM'den flaş 2019 bekçi alımı açıklaması!

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için görev almak isteyen binlerce vatandaş, 2019 ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu ve Mart ayında yapılması planlanan alımı ile ilgili detaylar gün geçtikçe netleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğünden de bekçi alımına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

2019 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımı ile ilgili merak edilen bütün soruları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2019 bekçi alımı hakkında bilgiler ve EGM'den yapılan bekçi alımı duyurusu…

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru tarihi ve şartları neler? EGM'den flaş 2019 bekçi alımı açıklaması!
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