Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru tarihi ve şartları neler? EGM'den flaş 2019 bekçi alımı açıklaması!

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için görev almak isteyen binlerce vatandaş, 2019 bekçi alımı ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu ve Mart ayında yapılması planlanan bekçi alımı ile ilgili detaylar gün geçtikçe netleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğünden de bekçi alımına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

2019 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı ile ilgili merak edilen bütün soruları haberimizde bulabilirsiniz. İşte EGM 2019 bekçi alımı hakkında bilgiler ve EGM'den yapılan bekçi alımı duyurusu…