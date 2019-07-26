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alımı ne zaman? 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir?

On binlerce polis olmak isteyen vatandaş alımı ne zaman yapılacak merak ediyor. 25.Dönem POMEM alımları için Polis Akademisi’nden güncel ilan bekleniyor. Polis olmak için genel olarak aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekiyor. Peki ne zaman? 2019 nelerdir?

Giriş Tarihi: 26.7.2019 11:00
POMEM alımı ne zaman? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Polis olmak isteyen adaylar hayallerini gerçekleştirebilmek için aylar öncesinden sınavlara hazırlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müjdesini verdiği 10 bin polis alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bu bağlamda '' alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?'' sorularının yanıtları araştırılıyor. Bakan Soylu'nun en son açıklamasında ise, ön lisans mezunları için 70 olan KPSS şartının 65 'e düşürülmesi için çalışmaların yapıldığı, büyük ihtimalle ön lisans mezunu polis memuru alımında KPSS şartının 65 olacağını ifade etti.

POMEM ALIMI NE ZAMAN? 2019

2019 yılında yoğun ilgi görüyor. 10 Bin hakkında merak edilen ayrıntıları haberimizin devamında derledik.

İşte tüm ayrıntılar;

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POMEM alımı ne zaman? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?
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