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24. Dönem mülakat giriş sınavı belgeleri ve tarihleri açıklandı! hızlı sorgula!

24. dönem giriş sınavı kapsamında yapılan Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların sınav giriş yerleri ve tarihleri belli oldu. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulama yaparak giriş yerlerini öğrenebilecekler. Polis olmak için genel olarak aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekiyor. Buna göre; on binlerce polis olmak isteyen vatandaşın merakla beklediği 24. Dönem POMEM mülakat giriş sınavı yerleri ve tarihlerini haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:41
24. Dönem POMEM mülakat giriş sınavı belgeleri ve tarihleri açıklandı! POMEM sınav giriş yerleri hızlı sorgula!

On binlerce polis olmak isteyen vatandaşın merakla beklediği 24. Dönem mülakat sınavı giriş yerleri ve tarihleri belli oldu. Adayların gerekli başvurularını yapıp kabul edildikten sonra, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı'na girmeye hak kazanıyorlardı. Buna göre; mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar sınavın nerede ve hangi tarihte yapılacağının sorgulamasını yapabilecekler. T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet üzerinden şifreleri ile POMEM mülakat giriş sınavı belgelerini ve tarihlerini öğrenebilecekler.

24.DÖNEM POMEM MÜLAKAT GİRİŞ SINAVI YERLERİ BELLİ OLDU!

24.Dönem POMEM mülakat giriş sınavı yerlerini ve tarihlerini haberimizin detaylarından öğrenebilir, linkler aracılığı ile sorgulama yapabilirsiniz.

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24. Dönem POMEM mülakat giriş sınavı belgeleri ve tarihleri açıklandı! POMEM sınav giriş yerleri hızlı sorgula!
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