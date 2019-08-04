Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM ile bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Binlerce bekçi olmak isteyen yazılı sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde yapılan bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisinin alınacağı bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Haberimizin detaylarından bekçilik sınav sonuçları ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

İşte 2019 Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylar;