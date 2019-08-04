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ne zaman açıklanacak? 2019 ile nasıl yapılır?

13 Temmuz tarihinde yapılan için geri sayım başladı. 2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Binlerce bekçi olmak isteyen ve yazılı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında "?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. tarafından 81 ilde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisinin alınacağı bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 4.8.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 13:13
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM ile bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Binlerce bekçi olmak isteyen yazılı sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde yapılan bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisinin alınacağı ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Haberimizin detaylarından bekçilik sınav sonuçları ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

İşte 2019 Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylar;

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