Binlerce kişinin beklediği bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden görüntülenir? İşte detaylar

Bekçi alımı kapsamında yazılı sınav 13 Temmuz 2019 tarihinde yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hayallerindeki mesleği gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Zira, bekçilik yazılı sınav sonuçları neticesinde 50 puan alan ve diğer şartları karşılayan adayların süreci olumlu olarak ilerleyecek.

2019 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Daha önce yayımlanan kılavuzda bekçilik yazılı sınav sonuçlarının MEB, PA ve ODSGM üzerinden açıklanacağı duyurulurken; adaylar da bu siteler üzerinden gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, bekçilik sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Haberimizin detaylarından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı tarihi bulabilir, yazılı sınav sonuçları sorgulama işleminizi kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.