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Binlerce kişinin beklediği ne zaman açıklanacak? 2019 nereden görüntülenir? İşte detaylar

Binlerce kişi hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çalışabilmek için 13 Temmuz tarihinde düzenlenen yazılı sınava katılım gösteren adaylar, , PA ve ODSGM üzerinden dört gözle sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bu doğrultuda, Google üzerinde en çok '2019 ne zaman, hangi gün açıklanacak?' sorusu öne çıkıyor. Zira, katılım gösteren adayların hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri bekçilik yazılı sınav sonuçları neticesinde belli olacak. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin detaylarından merak edilen tarihi öğrenebilir, bekçilik yazılık sınav sonuçları sorgulama işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 08:11 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 08:11
Binlerce kişinin beklediği bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden görüntülenir? İşte detaylar

Bekçi alımı kapsamında yazılı sınav 13 Temmuz 2019 tarihinde yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hayallerindeki mesleği gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Zira, neticesinde 50 puan alan ve diğer şartları karşılayan adayların süreci olumlu olarak ilerleyecek.

2019 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Daha önce yayımlanan kılavuzda bekçilik yazılı sınav sonuçlarının , PA ve ODSGM üzerinden açıklanacağı duyurulurken; adaylar da bu siteler üzerinden gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, bekçilik sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Haberimizin detaylarından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı tarihi bulabilir, yazılı sınav sonuçları sorgulama işleminizi kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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Binlerce kişinin beklediği bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden görüntülenir? İşte detaylar
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