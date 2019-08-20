Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Polis Akademisi tarafından düzenlenen Bekçilik yazılı sınav için geri sayım başladı. Adaylar arama motorlarında "Bekçilik yazılı sınav ne zaman?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav bilgileri ile ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Buna göre; bekçilik sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN? BEKÇİLİK YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

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