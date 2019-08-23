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25. Dönem başvuruları ne zaman? EGM 2019 POMEM şartları nelerdir? İşte detaylar…

Polis olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği alımı başvurularının ne zaman olacağı merak edilerek arama motorlarında başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir? Sorusuyla yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. 4 ve 2 yıllık üniversite mezunu adaylardan gerekli şartları taşıyanların seçme aşamalarıyla belirlenerek Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitime alınıyor ve bu eğitim sonundan başarılı olanlar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrolarına polis memuru olarak göreve başlıyor. Peki, POMEM 25. Dönem başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 23.8.2019 20:08
25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? EGM 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ana polis memuru kaynağı olan lise mezunu öğrencilerin başvurabildiği Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ile birlikte 4 ve 2 yıllık üniversite mezunu kaynaklı Polis Meslek Eğitim Merkezleri de öğrenci alımlarını sürdürüyor. Son öğrenci alım süreçlerinin ardından başvuruda 25. Dönem 'e başvuruda bulunmak isteyen adaylar, arama motorlarında başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir? Sorularıyla yoğun olarak araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki, POMEM 25. Dönem başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir? İşte detaylar…

25. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

25. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvurularına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? EGM 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…
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