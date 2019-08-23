Bekçilik sınavı ne zaman? 2019 Bekçilik sınav giriş belgesi yayında!

Polis Akademisi Başkanlığı ve MEB tarafından yeniden düzenlenecek 2019 Bekçilik sınavı geri sayım başladı. On binlerce bekçi olmak isteyen aday, 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş belgesini sorgulamaya başladı bile. Bekçilik sınavına 2019 yılında da yoğun ilgi sürüyor. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir. Peki 2019 yılı bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınav tarihi belli oldu. 2019 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı 24 Ağustos tarihinde yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bekçilik sınav giriş belgesi pa.edu.tr ya da MEB'den alınabiliyor. Sınav giriş belgesinin çıktısının muhakkak alınması gerekiyor.