25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? EGM 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ana polis memuru kaynağı olan lise mezunu öğrencilerin başvurabildiği Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ile birlikte 4 ve 2 yıllık üniversite mezunu kaynaklı Polis Meslek Eğitim Merkezleri de öğrenci alımlarını sürdürüyor. Son öğrenci alım süreçlerinin ardından başvuruda 25. Dönem POMEM'e başvuruda bulunmak isteyen adaylar, arama motorlarında POMEM 25. Dönem başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir? Sorularıyla yoğun olarak araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki, POMEM 25. Dönem başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir? İşte detaylar…

25. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

25. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvurularına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;