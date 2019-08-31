Çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük hakları nelerdir, çalışma saatleri ve izinleri?

Ülkemizde günümüzün en çok tercih edilen meslekleri listesinin ilk sırasında bekçilik geliyor. Bu da bu meslek ile alakalı detaylar hakkında merak sahi olmayı doğuruyor. Bekçilerin çalışma şartları, saatleri, tayin hakları, maaşları, emeklilik durumları gibi konuları kapsayan özlük hakları hakkında, adaylar bilgi sahibi olmak istiyor.

Bekçilerin özlük hakları

Bekçiler, devlet memuru statüsünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görevlerini yerine getirirler. Dolayısıyla bekçilerin özlük hakları, kamu kurumlarında çalışan diğer devlet memurları ile benzerlik gösterir.

Bekçilerin çalışma saatleri ve izinleri

Bekçilerin çalışma saatleri genel olarak gün batımıyla birlikte başlar. Gün ağarana kadar devam eden bekçilerin mesai süresi ülkenin farklı yerlerinde farklılık gösterir. Fakat bekçilerin mesai saati genel olarak 18:00'da başlar. Gün ışığının olmadığı saatlerde görevlerini yerine getiren bekçilerin görev süreleri genel olarak sabah saat 06:00'da sona erer. Bekçilerin olağan dışı durumların söz konusu olması halinde gündüz saatlerinde de göreve çağrılması mümkündür.

Bekçilerin izin günleri diğer devlet memurlarından farklıdır. Bekçiler devlet memurlarının aksine 2 gün yerine 1 gün izin yaparlar.

Bekçilerin tayin hakkı

Bekçilik 2017 yılında hayatımıza giren ve henüz yeni olarak değerlendirilecek bir meslek olmasından ötürü, bekçilerin tayin hakları ile alakalı birtakım soru işaretleri mevcut. Bu sebepten ötürü bekçilerin tayin hakkı var mı sorusu, hem bekçi adayları hem de bekçi olarak göreve başlayan memurlar arasında popüler.

Bekçiler, görev yerlerinin değişmesini istediklerinde, eş durumundan ötürü zorunluluk içeren durumlarda tayin talep edebilirler.