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Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu! ne zaman açıklanacak?

için geri sayım başladı. tarafından açıklanan tarih, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Bekçilik sınavının ardından sınav kitapçığı soru ve cevapları yayınlanmıştı. Adaylar kendi durumlarını görme fırsatı yakalasa da sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyorlar. Peki, ? Polis Akademisi açıkladı mı? İşte adayların heyecanla beklediği sonuç tarihi...

Giriş Tarihi: 2.9.2019 15:42
Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ne zaman açıklanacak? Sorusu on binlerce bekçi adayı tarafından cevap arıyor. Geçtiğimiz günlerde bekçilik sınav sorularının ilan edilmesiyle adaylar kendi cevaplarını karşılaştırma fırsatı bulmuştu. Adaylar 24 Ağustos tarihinde sınava katılmıştı. Peki, ? İşte sorunun cevabı…

BEKÇİLİK SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Bekçilik sınav sonuçları tarafından duyurulacağından https://www.pa.edu.tr/ üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.

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Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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