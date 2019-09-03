Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu! Polis Akademisi Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu on binlerce bekçi adayı tarafından cevap arıyor. Geçtiğimiz günlerde bekçilik sınav sorularının ilan edilmesiyle adaylar kendi cevaplarını karşılaştırma fırsatı bulmuştu. Adaylar 24 Ağustos tarihinde sınava katılmıştı. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorunun cevabı…

BEKÇİLİK SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Bekçilik sınav sonuçları Polis Akademisi tarafından duyurulacağından https://www.pa.edu.tr/ üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.