PMYO fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? Polis Akademisi fiziki yeterlilik parkuru detayları!

PMYO fiziksel yeterlilik sınav parkuru, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. PMYO giriş sınavı hakkında açıklama Polis Akademisi'nden geldi. Çeşitli aşamalardan geçmesi gereken adaylar, fiziki yeterlilik parkuru nasıl olacak? Sorusuna yanıt arıyor. 2019 PMYO fiziksel yeterlilik parkuru hakkında detaylar haberimizde…

PMYO FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU NASIL OLACAK?

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmakta.

Fiziksel Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacak. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacak.

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılacaktır.

Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziksel yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

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