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açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019!

Bekçilik sınav sonuçlarına geri sayım başladı! Sınava giren bekçi adayları sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. ne zaman açıklanacak? Sorusu on binlerce aday tarafından cevap arıyor. 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sınav soru kitapçığı açıklanmış ve sınava giren kişiler kendi cevaplarını karşılaştırabilme fırsatını yakalamıştı. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Giriş Tarihi: 4.9.2019 10:24
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019!

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2019 için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Bekçilik sınav sonucu sorgulamak isteyen adaylar internet üzerinden araştırmaya başladı bile. Sınav 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ise Polis Akademisi (PA) resmi sitesinden yapılacak duyuruları takip ediyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar…

BEKÇİLİK SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

Bekçilik sınav sonuçları Polis Akademisi tarafından duyurulacağından https://www.pa.edu.tr/ üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.

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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019!
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