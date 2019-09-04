Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019!

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2019 Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Bekçilik sınav sonucu sorgulamak isteyen adaylar internet üzerinden araştırmaya başladı bile. Sınav 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ise Polis Akademisi (PA) resmi sitesinden yapılacak duyuruları takip ediyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar…

BEKÇİLİK SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!