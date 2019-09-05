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ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PA ile 2019 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bekçilik sınav sonuçlarına geri sayım başladı! Sınava giren bekçi adayları sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. ne zaman açıklanacak? Sorusu on binlerce aday tarafından cevap arıyor. 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sınav soru kitapçığı açıklanmış ve sınava giren kişiler kendi cevaplarını karşılaştırabilme fırsatını yakalamıştı. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 09:35
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PA ile 2019 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2019 için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Bekçilik sınav sonucu sorgulamak isteyen adaylar internet üzerinden araştırmaya başladı bile. Sınav 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ise Polis Akademisi (PA) resmi sitesinden yapılacak duyuruları takip ediyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar…

BEKÇİLİK SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

Bekçilik sınav sonuçları Polis Akademisi tarafından duyurulacağından https://www.pa.edu.tr/ üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PA ile 2019 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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