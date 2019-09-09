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25. Dönem polis alımı | POMEM 500 kadın öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir?

25. Dönem polis alım başvuruları adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İçişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 bin polis alımı daha yapılacağı duyurulmuştu. Polis olmak isteyen binlerce aday POMEM başvuru şartlarını merakla bekliyor. tarafından açıklanacak olan POMEM şartları belli oldu mu? Peki, Polis alım başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 16:22
POMEM 25. Dönem polis alımı | POMEM 500 kadın öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir?

başvuru şartları polis adayları tarafından merak ediliyor. POMEM 25. Dönem başvuru tarihi ve detayları da araştırılan konular arasında yer alıyor. 500 Kadın öğrenci polis alımı yapılacağı da açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün yayınlanan duyurusunun ardından 24. Dönem sözlü mülakat sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı düşünülmeye başlandı. Peki, 25. Dönem nelerdir? 24. Dönem sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde…

POMEM KADIN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

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POMEM 25. Dönem polis alımı | POMEM 500 kadın öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir?
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