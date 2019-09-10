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ne zaman açıklanacak? 83. ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım başladı. On binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü’nden son dakika 83. açıklamasını bekliyor. Kısa süre sonra açıklanması beklenen sınav sonuçları ’nin resmi sitesinde yer alacak. Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Sınavı 25 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.9.2019 09:41
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 83. ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

83. Temel Eğitim 59. Yenileme Eğitim Sınavı'nın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. 83. ÖGG sınav sonuçlarını bekleyen adaylar 'nin son dakika açıklamasını beklemeye başladı. Bilindiği üzere Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Peki ne zaman açıklanacak? 83. ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM'nin resmi sitesinde açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. İşte 83. ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 83. ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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