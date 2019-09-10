Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim 59. Yenileme Eğitim Sınavı'nın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. 83. ÖGG sınav sonuçlarını bekleyen adaylar EGM'nin son dakika açıklamasını beklemeye başladı. Bilindiği üzere Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 83. ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM'nin resmi sitesinde açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. İşte 83. ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…