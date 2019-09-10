Okullara özel güvenlik alımı ne zaman yapılacak? 2019-2020 İŞKUR TYP özel güvenlik alım ilanı yayınlandı mı?

İŞKUR kapsamında yapılacak olan özel güvenlik alımı ne zaman başlayacak? Sorusu başvurmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Toplum Yararına Programlar için yapılacak olan ve İŞKUR'un yönettiği Özel Güvenlik alım ilanı Resmi Gazete üzerinden yayınlanacak. Peki, İŞKUR TYP özel güvenlik alımı ne zaman yapılacak? Belli oldu mu? İşte detaylar

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK ALIM BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Alımlarla ilgili henüz herhangi bir bilgi yer almazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir ilan yayımlayıp yayımladığını, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aktif İş gücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür

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