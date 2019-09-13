Okullara güvenlik görevlisi alımı (TYP) başvurusu başladı mı? İŞKUR TYP güvenlik görevlisi alımı ne zaman?

Okullara güvenlik görevlisi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete üzerinden yayınlanmıştı. Başvurmak isteyen vatandaşlar heyecanla İŞKUR'un açıklayacağı tarihi bekliyor. Okullarda güvenlik sağlamak amacıyla alınacak güvenlik görevlileri MEB TYP Okullara güvenlik görevlisi alımları ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabını arıyor. İşte sorunun cevabı…

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI MI?

İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. Okullara güvenlik görevlisi alımı için başvurmak isteyen adaylar ilanın detaylarını araştırıyor. Bir sonraki sayfada İŞKUR TYP güvenlik görevlisi alımı hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz...