PAEM 2 bin komiser yardımcısı alımı yapacak! Polis Akademisi PAEM komiser yardımcılığı şartları nelerdir?

PAEM komiser yardımcısı alım başvuruları ne zaman başlayacak sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi komiser yardımcılığı alımı hakkında 31 Ağustos tarihinde duyuru yayınlamıştı. Başvurmak isteyen adaylar şartları ve detayları merak ediyor. Peki, PAEM komiser yardımcılığı başvuru şartları nelerdir? PAEM komiser yardımcısı alım başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

PAEM KOMİSER YARDIMCILIĞI ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Akademisi geçtiğimiz ay konu hakkındaki duyurusunda 200 kadın olmak üzere tam 2 bin komiser yardımcısı alacağını bildirmişti. Şartları ve başvuru detaylarını haberimizin diğer sayfalarından bulabilirsiniz…