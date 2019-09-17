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Özel Harekat (PÖH) ve başvuru ekranı! PAEM komiser yardımcılığı ve PÖH kadın öğrenci alım şartları ve başvuru ekranı!

yetiştirilmek üzere özel harekat (PÖH) kadın öğrenci alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular bugün başladı. Kadın polis adayları 25. Dönem POMEM (Özel Harekat) başvuru şartlarını ve başvuru detaylarlarını araştırmaya başladı. Aynı zamanda yine Polis Akademisi tarafından 200'ü kadın olmak üzere tam 2 bin komiser yardımcısı alımı yapılacağı da bildirilmişti. komiser yardımcılığı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar da başvuru şartlarını ve tarihini merak ediyor. Peki, 25. Dönem POMEM özel harekat nelerdir, başvurular nasıl yapılır? PAEM komiser yardımcılığı alım şartları ve ayrıntıları haberimizde…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 12:13
POMEM Özel Harekat (PÖH) ve PAEM başvuru ekranı! PAEM komiser yardımcılığı ve PÖH kadın öğrenci alım şartları ve başvuru ekranı!

hem hem de için alım yapacağını duyurmuştu. 25. Dönem POMEM kadın polis alım başvurusu yapmak isteyen binlerce aday için süreç bugün başladı. Aynı zamanda PAEM komiser yardımcılığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından yürütülen alımlarda POMEM için 500 kadın, PAEM için ise 2 bin komiser yardımcısı alınacağı bildirildi. Peki, 25. Dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? PAEM komiser yardımcılığı başvuru şartları nelerdir?

POMEM VE PAEM ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adayların başvurabilmesi için şartlara uygun olması çok önemlidir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için başvuru şartları ve tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz…

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POMEM Özel Harekat (PÖH) ve PAEM başvuru ekranı! PAEM komiser yardımcılığı ve PÖH kadın öğrenci alım şartları ve başvuru ekranı!
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