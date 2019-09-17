POMEM Özel Harekat (PÖH) ve PAEM başvuru ekranı! PAEM komiser yardımcılığı ve PÖH kadın öğrenci alım şartları ve başvuru ekranı!

Polis Akademisi hem POMEM hem de PAEM için alım yapacağını duyurmuştu. 25. Dönem POMEM kadın polis alım başvurusu yapmak isteyen binlerce aday için süreç bugün başladı. Aynı zamanda PAEM komiser yardımcılığı başvuru şartları da araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından yürütülen alımlarda POMEM için 500 kadın, PAEM için ise 2 bin komiser yardımcısı alınacağı bildirildi. Peki, 25. Dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? PAEM komiser yardımcılığı başvuru şartları nelerdir?

POMEM VE PAEM ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adayların başvurabilmesi için şartlara uygun olması çok önemlidir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için başvuru şartları ve tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz…