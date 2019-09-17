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sınav giriş yerleri açıklandı! 2019 nasıl yapılır? İşte bilgiler

Merakla beklenen Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavına katılacak adayların sınav yerleri belli oldu. 'nın resmi sitesi üzerinden açıklanan sınav giriş yerleri yoğun ilgi görmekte. Sınav sonuçları sınav işlemlerinin sona ermesiyle birlikte Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden açıklanacak olup sınav sonuç duyurusu da tebliğ niteliği taşıyacak. Bu bağlamda; merakla beklenen açıklandı. 2019 ekranı burada!

Giriş Tarihi: 17.9.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 17:23
PMYO sınav giriş yerleri açıklandı! 2019 PMYO sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler

Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavına katılacak adaylar için sınav giriş yerleri açıklandı. Yoğun ilgi gören ve polis olmak isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği sınav için katılımın da yüksek olacağı düşünülüyor. 5 Ağustos'ta başlayıp 19 Ağustos'a kadar yapılan ön başvuruların ardından adaylar e-Devlet şifreleri ile kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler. Buna göre; kurumun resmi sitesi üzerinden açıklandı. 2019 PMYO giriş belgesi sorgulamak için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz. İşte merak edilen tüm bilgiler…

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PMYO sınav giriş yerleri açıklandı! 2019 PMYO sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler
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