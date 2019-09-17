PMYO sınav giriş yerleri açıklandı! 2019 PMYO sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler

Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavına katılacak adaylar için PMYO sınav giriş yerleri açıklandı. Yoğun ilgi gören ve polis olmak isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği sınav için katılımın da yüksek olacağı düşünülüyor. 5 Ağustos'ta başlayıp 19 Ağustos'a kadar yapılan ön başvuruların ardından adaylar e-Devlet şifreleri ile kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler. Buna göre; PMYO sınav giriş yerleri kurumun resmi sitesi üzerinden açıklandı. 2019 PMYO giriş belgesi sorgulamak için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz. İşte merak edilen tüm bilgiler…