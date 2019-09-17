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25. Dönem başvurusu başladı! POMEM kadın öğrenci alım başvuru şartları nelerdir?

25. Dönem kadın polis alım başvurularına geri sayım başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar detaylarını araştırmaya başladı. Polis Akademisinin yaptığı açıklamaya göre adaylar Eylül ayında işlemlerini tamamlayacak. Yapılan duyuruda tam 500 kadın öğrenci alınacağı da bildirilmişti. Peki, 25. Dönem nelerdir? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 12:43
25. Dönem POMEM polis alımı başvurusu başladı! POMEM kadın öğrenci alım başvuru şartları nelerdir?

tarafından yapılan açıklamada 25. Dönem 500 kadın öğrenci alımı yapılacağı tüm polis adaylarına duyurulmuştu. Polis olmak isteyen binlerce kadın adayın heyecanla beklediği başvuru tarihleri belli oldu. Eylül ayı içerisinde yapılacak olan işlemler için şartlar da oldukça önemli. Peki, POMEM 25. Dönem başvuru şartları nelerdir? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte bu soruların cevapları…

POMEM 25. DÖNEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

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25. Dönem POMEM polis alımı başvurusu başladı! POMEM kadın öğrenci alım başvuru şartları nelerdir?
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